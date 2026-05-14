أعمال تطوير مقام التل الزينبي تشرف على مراحلها النهائية ضمن مشروع صحن العقيلة زينب (ع)

وقال القسم في بيان إن "قسم مشاريع التوسعة في العتبة الحسينية المقدسةيواصل العمل في مقام التل الزينبي، الذي يقع ضمن مشروع صحن العقيلة زينب (عليها السلام)، والذي يمثل المرحلة الأولى من التوسعة الكبرى لصحن الإمام الحسين(عليه السلام)"، مبينا أن "العمل وصل الى مراحله النهائية".

وأوضح أن "المشروع ينفذ ضمن أعمال هندسية ومعمارية شاملة شهدت نقلة نوعية في التصميم والتنفيذ، حيث توسعت المساحة من (300) م² إلى قرابة (3000) م²، بما يسهم في تعزيز القدرة الاستيعابية للزائرين وتوفير فضاء أوسع للعبادة والزيارة".

وأضاف أن "الأعمال شملت استخدام أجود أنواع الرخام الطبيعي في الإكساء، إلى جانب تزيين الجدران بـالكاشي الكربلائي المعرق المزخرف بنقوش إسلامية دقيقة، بما ينسجم مع قدسية المكان وهويته الروحية".

وأشار إلى أن "هذا المشروع يمثل أحد أبرز مكونات صحن العقيلة (عليها السلام)، ويجسد خطوة مهمة ضمن سلسلة مشاريع التوسعة الكبرى، التي تهدف إلى تطوير البنى التحتية في محيط العتبة الحسينية المقدسة، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للزائرين".

