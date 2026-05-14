فيديو | تعثر المسار الدبلوماسي والسيناريوهات المحتملة



وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ نشر الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية بتاريخ 11-05-2026 جندي من جيش العدو "الإسرائيلي" في بلدة الطيبة جنوبي لبنان بمحلّقة انقضاضيّة.

الحرب لم تنتهِ بعد، هذا ما قاله نتنياهو مؤخرًا. نعم، حربنا المفتوحة منذ عام 1948 لم تنتهِ بعد، ولكنه قالها وهو يخفي رغبة القاتل مع أبناء جلدته، مع اقتراب لعنة العقد الثامن التي يؤمن أنها نهاية "إسرائيل".

أما ترامب، فلا يزال يلهث وراء رضا نتنياهو في رسائله إلى طهران، وردود الأخيرة عليه لا تعكس مصلحة بلاده التي تغرق للمرة الأولى أمام هيبتها وهيمنتها.

يقول خبراء علم الطاقة البشرية: ليس المهم من يسدد اللكمات القوية على الحلبة، بل القوي هو من يبقى صامدًا بعدها. إذن، معايير الحياة والقوة واضحة: الصمود والصبر.

وقال الطرف الأمريكي يريد أن يفاوض ليحقق ما عجز عن تحقيقه في الحرب، وهذه مشكلة كبيرة جدًا، لأن المفاوضات أصلاً وصلت إلى مرحلة تم تبنيها على أساس عدم إمكانية التراب الأخير. الإيراني ليس معنيًا ببدء الحرب عليه.

ضيف البرنامج: محمد علي ميرزايي خبير في الشأن الاستراتيجي