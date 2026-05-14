المقاومة اللبنانية توقع قوة صهيونية في كمين بجنوب لبنان

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، امس الأربعاء، عن إيقاع قوة صهيونية، حاولت التقدم داخل الأراضي اللبنانية، في كمين نوعي، استخدمت فيه العبوات الناسفة والأسلحة الصاروخية والرشاشة.

وقالت المقاومة الإسلامية، في بيان، إنه "وبعد رصد قوّة مؤلّلة تابعة لـ"جيش" العدوّ الصهيوني، مؤلّفة من آليتي نميرا وجرّافة D9، تتقدّم من منطقة المجمّع الثّقافي في بلدة رشاف باتّجاه بلدة حدّاثا، كمن لها المجاهدون عند نقطة معمل الحجارة على الطّريق الموصلة بين البلدتين، وفجّروا عبوة ناسفة بآلية نميرا واستكملوا الاشتباك مع بقيّة القوّة المعادية بالأسلحة الرّشاشة".

وأثناء الاشتباك، تدخّل الطّيران الصهيوني، الحربيّ والمسيّر لتأمين سحب الآليّة المدمّرة وتغطية توغّل آليّة مفخّخة تعمل بالتّحكم عن بعد باتّجاه وسط بلدة حدّاثا.

وعند وصول الآلية المفخخة إلى منطقة البيدر، عند الساعة 14:10، تعامل معها مقاتلو المقاومة بالأسلحة الصاروخية المباشرة، ما أدى إلى انحرافها عن مسارها وإعطابها ودفع قوات العدو إلى تفجيرها على جانب الطّريق قبل وصولها إلى ساحة البلدة.

ويأتي هذا الكمين في إطار تصدي المقاومة الإسلامية لمحاولات التقدم التي ينفذها "جيش" العدو الصهيوني، على الرغم من الهدنة المؤقتة، التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بين لبنان والعدو الصهيوني، قبل نحو شهر.

