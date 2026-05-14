مسؤول يمني: صمود الشعب الإيراني ووحدته الوطنية حطمت مؤامرات الأعداء ومخططاتهم

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ بعث نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس، رسالة إلى وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي، بشأن مستجدات العدوان الأمريكي الصهيوني على إيران.

وجدد نائب وزير الخارجية في الرسالة، إدانة الجمهورية اليمنية للعدوان الأمريكي الغاشم على الجمهورية الإسلامية الإيرانية والذي يمثل انتهاكاً سافراً لسيادة إيران واستقلالها وسلامة أراضيها ولكافة الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية.

وأشار إلى أن العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران يقوض الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، ويُلقي بظلاله السلبية على الاقتصاد العالمي وأسعار الطاقة، وأن استمراره سيجر المنطقة والعالم إلى حرب سيكتوي بتداعياتها الجميع.

وأكد أن العدوان على إيران يستهدف الأمة بأسرها.. مشدداً على ضرورة تصدي كافة الدول الإسلامية لهذا العدوان وإفشال المخطط الصهيوني الذي يستهدف الجميع دون استثناء.

ورحب نائب وزير الخارجية، بالجهود الدبلوماسية التي تبذلها بعض الدول من أجل التوصل إلى حل دبلوماسي وإنهاء العدوان على إيران ودول المنطقة.

وأشاد بصمود الشعب الإيراني ووحدته الوطنية التي مثلت الصخرة الصلبة التي تحطمت عليها مؤامرات الأعداء ومخططاتهم.

وأكد أن الصهيونية العالمية وأذرعها الشيطانيّة فشلت في تحقيق الأهداف التي سعت إلى تحقيقها من خلال هذا العدوان، وأن النصر هو حليف إيران وشعبها والفشل والخزي هما المآل المحتوم لأعداء الأمة.

واختتم نائب وزير الخارجية، الرسالة بتجديد التأكيد على وقوف اليمن وتضامنه الكامل مع الجمهورية الإسلامية في إيران وشعبها الشقيق في مواجهة العدوان الأمريكي الإسرائيلي.

