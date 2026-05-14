استشهاد 10 مواطنين بينهم أطفال في عدوان صهيوني على جنوب لبنان

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ استشهد 6 مواطنين، من بينهم 3 أطفال وسيدتان، وأصيب 12 آخرون بجروح، وذلك بعدوان للاحتلال الإسرائيلي على بلدة عربصاليم قضاء النبطية جنوبي لبنان، الأربعاء، بحسب وزارة الصحة اللبنانية.

كما أدّى عدوان إسرائيلي على بلدة حاروف إلى استشهاد طفل وإصابة 5 مواطنين بجروح.

وفي رومين، أدّت غارة معادية إسرائيلية على البلدة إلى ارتقاء 3 شهداء، من بينهم طفلان، وأصيب مواطن بجروح.

وأدّت غارة معادية أخرى على بلدة زبقين قضاء صور إلى إصابة 9 مواطنين بجروح، من بينهم 4 سيدات.

اعتداءات إسرائيلية متواصلة

يأتي ذلك فيما تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية، ففي الساعات الأخيرة، اعتدى الطيران الحربي الإسرائيلي بغارة على بلدة عيتيت جنوبي البلاد، بحسب مراسل الميادين.

وأفاد مراسل المیادين عن غارة من مُسيّرة إسرائيلية على بلدة دبعال، فيما اعتدت طائرات الاحتلال على بلدة الصوانة.

وتأتي هذه الاعتداءات في إطار الانتهاكات الإسرائيلية للهدنة المؤقتة بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي، والتي رفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي الواسع على البلاد، منذ تجدّده في 2 آذار/مارس الفائت، إلى نحو 2896 شهيداً و8824 جريحاً، 700 شهيد و1639 جريحاً منهم بعد إعلان الهدنة.

