عائلة شيرين أبو عاقلة: لم يُقدّم أحد للعدالة بعد أربع سنوات من مقتلها على يد إسرائيلي

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أعلنت عائلة شيرين أبو عاقلة أنه لم يُقدّم أحدٌ للعدالة بعد مرور أربع سنوات على مقتل الصحفية الفلسطينية الأمريكية برصاص القوات الإسرائيلية.

وانتقدت العائلة بشدة الولايات المتحدة لتقاعسها عن محاسبة المسؤولين عن مقتلها. وفي بيانٍ صدر يوم الاثنين، حذّرت عائلة أبو عقلة من استمرار ثقافة الإفلات من العقاب في الجيش الإسرائيلي. وقالت لينا أبو عقلة، ابنة أخت أبو عاقلة، لصحيفة عرب نيوز: "إن استمرار الإفلات من العقاب يبعث برسالة خطيرة مفادها أنه يمكن استهداف الصحفيين دون أي عواقب".

وأضافت: "لقد شهدنا هذا النمط يتكرر في غزة ولبنان لأكثر من عامين. نشعر بخيبة أملٍ عميقة إزاء غياب أي تحركٍ فعّال من جانب الإدارة الأمريكية". وأشارت لينا إلى أن أبو عقلة كانت مواطنة أمريكية، مؤكدةً أن واشنطن مُلزمة بمحاسبة المسؤولين بنفس القدر من الإلحاح الذي تُبديه تجاه أي أمريكي آخر يُقتل في الخارج.

وقالت: "إن عدم إحراز أي تقدم في تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي في مقتل شيرين يُؤكد فشل الحكومة في تحقيق العدالة". نطالب الولايات المتحدة بتقديم تحديث علني بشأن التحقيق وضمان الشفافية الكاملة. كما ندعو إلى فرض عقوبات على الوحدة العسكرية الإسرائيلية المسؤولة عن قتل شيرين، ومحاسبة النظام بأكمله. إن إنهاء إفلات إسرائيل من العقاب أمرٌ أساسي لتحقيق العدالة لشيرين.