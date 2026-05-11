بيرو تفتح تحقيقاً ضد جندي إسرائيلي لارتكابه جرائم في غزة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أعلنت مؤسسة هند رجب أن النيابة العامة في بيرو قد بدأت تحقيقًا جنائيًا أوليًا ضد جندي سابق في جيش الاحتلال الإسرائيلي من الكتيبة (424) التابعة للواء جفعاتي. ووفقًا لبيان صادر عن المنظمة الحقوقية البلجيكية الفلسطينية التي تراقب الجنود الإسرائيليين المسافرين إلى الخارج، فقد أمرت النيابة الجنائية العليا الأولى لحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب بفتح تحقيق أولي لمدة 15 يومًا، على أن يبدأ في 28 أبريل/نيسان 2026. وتشمل التهم الموجهة للجندي جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وإبادة جماعية ارتُكبت في قطاع غزة أثناء خدمته في جيش الاحتلال. وأكدت المنظمة أن الجندي موجود حاليًا في بيرو، مما يسمح للسلطات المحلية بممارسة اختصاصها القضائي. وقد قُدمت الشكوى عن طريق المحامي البيروفي خوليو سيزار أربيزو غونزاليس، الذي سبق له تمثيل المنظمة. أصدر جيش الاحتلال توجيهاً خاصاً لجنوده بعنوان "استخدام الجنود للفضاء الإلكتروني" تحديداً لمنع الشكاوى من هذا النوع ضد الجنود.