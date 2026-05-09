الجيش الايراني يعلن عن عملية عسكرية واسعة استهدف خلالها 3 مدمرات أميركية في هرمز

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أعلن الجيش الإيراني، عن تنفيذ عملية عسكرية واسعة ليلة أمس استهدفت 3 مدمرات أميركية كانت تحاول الخروج من مضيق هرمز باتجاه بحر عمان.

وقال الجيش الإيراني إن "العملية تضمنت إطلاق 8 صواريخ كروز إضافة إلى 24 مسيّرة انتحارية"، في هجوم وصفه بـ"الدقيق والمنسق".

وأكد أن "الضربات أسفرت عن إصابة إحدى المدمرات بصاروخ كروز و3 مسيّرات، ما تسبب في اندلاع حرائق على متنها ومحاولات إخلاء طاقمها.

وأوضح الجيش الإيراني أن "الاستهداف شمل 3 مدمرات كانت في وضع مناورة لإخراجها من مضيق هرمز إلى بحر عمان"، وهو ما اعتبرته طهران تهديداً مباشراً لأمنها ومياهها الإقليمية.

تأتي هذه التطورات في ظل حرب إقليمية مشتعلة بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، دفعت إلى تصاعد الهجمات المتبادلة في الخليج العربي وتحديدًا قرب مضيق هرمز الذي يُعد أحد أهم الممرات الحيوية لنقل الطاقة عالميًا.

