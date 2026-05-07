رئيس السلطة القضائية: العدو فشل في تحقيق أهدافه بالحرب الأخيرة

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ قال رئيس السلطة القضائية، حجة الإسلام والمسلمين غلام حسين محسني ايجئي، إن العدو المعتدي لم يحقق أيًا من أهدافه في الحرب الأخيرة، مؤكداً أن الأمة هزمت هذا العدو الخبيث والغادر بعون الله تعالى.

وأضاف خلال اجتماع للمسؤولين القضائيين أن من علامات العناية الإلهية تبلور الانسجام والوحدة الوطنية المتزايدة في ربوع إيران الإسلامية، مشدداً على ضرورة صون هذا الاتحاد المقدس وحمايته.

وأوضح أن المسببين للفتنة وأعداء الوحدة الذين يعمدون عن سبق إصرار إلى زعزعة اللحمة الوطنية ولعب دور في مصلحة العدو، يُواجهون وفق الأطر والمبادئ القانونية.

