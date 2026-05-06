العتبة العباسیة تشرف على تفاصيل خدماته الصحية للنازحين في لبنان

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ سلّط ​​العتبة البابوية المقدسة (عليها السلام) الضوء على تفاصيل خدماتها الصحية المقدمة للنازحين والمتضررين في لبنان، وذلك في إطار جهودها الإنسانية المتواصلة لدعم الشعب اللبناني في الظروف الراهنة.

وقال مدير المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية التابع للعتبة العباسیة المقدسة في لبنان، وأحد منظمي حملة الإغاثة، الشيخ حسن أحمد الهادي: "لا يقتصر الدعم الصحي الذي تقدمه العتبة على العلاج فحسب، بل يشمل أيضاً زيارات ميدانية للجرحى في عدد من مستشفيات العاصمة بيروت. وقد قام وفد من العتبة بزيارات شملت مستشفى الزهراء (عليها السلام) الجامعي، ومستشفى الرسول الأعظم (ص)، بالإضافة إلى المركز الطبي اللبناني في الحدث". وأضاف أن هذه الزيارات أسفرت عن الاطمئنان على 48 جريحاً، وتقديم مساعدات مالية لهم، فضلاً عن الاطلاع المباشر على أحوالهم الصحية واحتياجاتهم، مما يُسهم في تحسين مستوى الرعاية المقدمة لهم.