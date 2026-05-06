توفیر 20 مركبة نقل كهربائية لنقل الزوار إلى مرقد العباس (س)

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قدّمت إدارة النقل ما بین الحرمين في العتبة العباسیة عشرين حافلة كهربائية حديثة لتسهيل نقل الزوار المتجهين إلى مرقد أبي الفضل العباس (س). وصرح رئيس الإدارة، السيد حسام الحمداني، بأن "هذه الخطوة تأتي استجابةً للزيادة الملحوظة في أعداد الزوار التي تشهدها مدينة كربلاء المقدسة"، مشيراً إلى أن "الحافلات تُسهم بفعالية في تحسين انسيابية الحركة وتخفيف العبء على الزوار، لا سيما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة".

وأضاف أن "الإدارة جهّزت عشرين حافلة كهربائية صديقة للبيئة، مزودة بتقنيات حديثة تضمن السلامة وكفاءة الأداء العالية، فضلاً عن ملاءمتها لطبيعة الحركة داخل مدينة كربلاء القديمة، التي تشهد كثافة عالية من الزوار". وأوضح الحمداني أن "هذه المبادرة جزء من سلسلة مشاريع خدمية مستمرة تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للزوار، وتعكس في الوقت نفسه التزام العتبة العباسیة بتحسين الخدمات المقدمة لزوار مرقد أبا الفضل العباس (س)".