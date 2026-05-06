العتبة العلوية تطلق حملة إنسانية كبرى لإغاثة المتضررين بالعدوان الامريكي الصهيوني في إيران

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ في إطار جهودها الإنسانية المتواصلة واستجابة للظروف التي يمر بها الشعب الإيراني، أعلنت العتبة العلوية المقدسة عن إطلاق حملة إنسانية كبرى لإغاثة المتضررين في عدد من المدن الإيرانية وذلك بعد استكمال جميع الاستعدادات اللوجستية والتنسيقية بالتعاون مع الجهات الرسمية بهدف إيصال المساعدات بشكل عاجل ومنظم إلى مستحقيها.

استكمال الاستعدادات اللوجستية لانطلاق الحملة الإغاثية

وقال عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الحملة الإغاثية الخادم حيدر العيساوي في تصريح للمركز الخبري :"إن اللجنة المشرفة عقدت اجتماعًا بتوجيه من الأمانة العامة للعتبة العلوية المقدسة وبمشاركة عدد من رؤساء الأقسام المعنية إذ جرى بحث آليات التنفيذ وضمان سرعة إيصال المساعدات إلى مستحقيها في عدد من المناطق المستهدفة.

زيارة ميدانية سبقت الحملة لتحديد الاحتياجات الفعلية

وأضاف :" أن الحملة جاءت عقب زيارة وفد رسمي من العتبة المقدسة في وقت سابق إلى إيران تم خلالها بحث أبرز الاحتياجات الضرورية وآلية العمل والتنسيق مع الجهات الرسمية والمجتمعية لتقديم الدعم اللازم للمتضررين ومساعدتهم ومد يد العون لهم .

وأكّد العيساوي :" أن المبادرة ستتضمّن تقديم هدايا لأصحاب المساكن المتضررة، وتوزيع تبرّكات خاصة لعوائل الشهداء، كما ستشمل الحملة إقامة فعاليات دينية وثقافية من بينها تهيئة مراسم رفع راية الغدير المباركة في عدد من المحافظات الإيرانية.

تقديم مساعدات غذائية وإيوائية للمتضررين

وأوضح العيساوي:" أن البرنامج الإغاثي يتضمّن جوانب اجتماعية ومعنوية من خلال زيارة العوائل المتضررة فضلًا عن تقديم وجبات طعام للمتضررين المقيمين في الفنادق بعد تضرّر مساكنهم، مشيرًا :"إلى أن الحملة تشمل كذلك التكفّل بترميم الأماكن المتضررة والمساهمة في إعادة بنائها إلى جانب استضافة ورعاية عوائل الشهداء لاسيما شهداء مدرسة (الشجرة الطيبة) في أرجاء الحرم العلوي المُطهّر.

يُشار إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن سلسلة الجهود الإنسانية المستمرة التي تتبنّاها العتبة العلوية المقدسة، انطلاقًا من مسؤوليتها الأخلاقية والدينية والتزامًا بتوجيهات المرجعية الدينية العليا في تعزيز قيم التكافل الاجتماعي وإغاثة الشعوب في الأزمات والظروف القاسية.

