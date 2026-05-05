ارتقاء 5 شهداء بعدوان أمريكي غاشم اثناء استهداف زورقين مدنيين قرب مضيق هرمز

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أكد مصدر عسكري لوكالة "تسنيم" الإيرانية أنّ الولايات المتحدة استهدفت زورقي بضائع مدنيين، كانا في طريقهما من منطقة خصب على السواحل العمانية نحو الشواطئ الإيرانية، ما أسفر عن ارتقاء 5 شهداء.

ونفى المصدر بذلك مزاعم الجيش الأميركي بشأن "استهدافه 6 زوارق إيرانية سريعة"، مشدداً على أن الإدارة الأميركية يجب أن تتحمل المسؤولية وتحاسب على هذه الجريمة.

وشدد المصدر على أنّ هذا" التصرف المتسرع والطائش من قبل العدو، يعكس حالة الرعب الشديد والكوابيس التي تلاحق العسكريين الأميركيين من العمليات النوعية لزوارق حرس الثورة السريعة".

وقد ارتكبت هذه الجريمة في غضون إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن بدء ما يسمى عملية "مشروع الحرية" لـ"إخراج السفن العالقة في مضيق هرمز".

ونفى حرس الثورة الإسلامية في إيران عبور أيّ سفينة أو ناقلة نفط مضيق هرمز. وعندما تحرّكت الفرقاطة الأميركية بنية عبور مضيق هرمز، "منتهكةً أمن المرور والملاحة" في المياه المحيطة بميناء جاسك، أُصيبت بصاروخين بعد تجاهلها التحذيرات المتكررة الصادرة عن القوات الإيرانية.

وتشدد إيران منذ بدء الحرب عليها على أن إدارة مضيق هرمز باتت تخضع لنظام وقواعد جديدة، مشيرة إلى أن المضيق مفتوح أمام السفن، باستثناء تلك الداعمة للعدوان عليها.

وتؤكد إيران أنه لضمان عبور السفن بشكل آمن عليها إبلاغها بذلك، وذلك وفقاً للقواعد الجديدة التي باتت تحكم إدارة المضيق، وذلك لمنع الأعداء من استغلاله في العدوان على البلاد، ونقل الأسلحة الموجهة ضد إيران.

.....................

انتهى / 323