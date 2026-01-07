مستشفى تاريخي يُسوّى بالأرض في القنيطرة وسط التوغلات الإسرائيلية في سوريا

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أفادت تقارير بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي دمرت مستشفى تاريخيًا في مدينة القنيطرة، في إطار عدوانها الممنهج على السيادة السورية.

وذكرت مصادر محلية، يوم الثلاثاء، أن جرافات الجيش الإسرائيلي هدمت مستشفى الجولان التاريخي بالكامل.

وتشير تقارير من شبكتي الإخبارية والميادين إلى أن دوريات إسرائيلية اقتحمت أيضًا بلدة الرفيد في ريف القنيطرة الجنوبي.

وقد باتت هذه التوغلات واقعًا يوميًا لسكان المنطقة، وغالبًا ما يصاحبها اعتقالات تعسفية وإقامة نقاط تفتيش غير شرعية، مما يُؤجج غضبًا واستياءً شعبيًا واسع النطاق.

ويُنظر إلى تدمير هذا المعلم الطبي على أنه انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، الذي يحظر استهداف المرافق الصحية والمواقع التراثية الثقافية.

ويأتي هذا التحرك في ظل استمرار الكيان الصهيوني في استغلال المرحلة الراهنة في سوريا لتشديد قبضته العسكرية غير الشرعية على المنطقة.

منذ سقوط الإدارة السورية السابقة في ديسمبر 2024، أعلنت إسرائيل من جانب واحد انهيار اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974.