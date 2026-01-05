وزير الدفاع الايراني: ان القرآن الكريم والمسجد هويتنا الدينية وهما مصدرًا للقوة والعدو يسعى لإضعافها

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ اعتبر وزير الدفاع ودعم القوات المسلحة القرآن والهوية الدينية من أهم عوامل قوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأكد أن الأعداء يخشون هذه العناصر الروحية تحديدًا.

والتقى العميد عزيز نصير زاده، وزير الدفاع ودعم القوات المسلحة، بمجموعة من المعتكفين الشباب في مسجد الإمام الخميني (رض) وتحدث معهم.

وفي هذا اللقاء، شدد وزير الدفاع على دور الإيمان والروحانية في قوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقال: القرآن الكريم من أهم أدوات قوة الأمة الإيرانية، والأعداء يخشون هذه العناصر الروحية تحديدًا. فلو لم يكن القرآن والمسجد وهويتنا الدينية مصدرًا للقوة، لما لجأ الأعداء إلى حرق المصحف ومهاجمة المساجد.

في إشارة إلى حرب الأيام الاثني عشر، صرّح العميد نصير زاده قائلاً: "في هذه الحرب، دخل العدو إلى ساحة المعركة بالقنابل والصواريخ، وردّت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولكن ما أدّى إلى تفوّقنا وردعنا لم يكن المعدات العسكرية فحسب، بل أيضاً اعتمادنا على الإيمان والقرآن والهوية الإسلامية والوطنية؛ وهو ما يفتقر إليه العدو".

واعتبر احترام العلم والنشيد الوطني والهوية التاريخية والدينية لإيران من أهمّ عوامل سلطة البلاد، مضيفاً: "إيران بلدٌ ذو تاريخ عريق وهوية راسخة، اكتسبت قوةً مضاعفةً باعتناقها الإسلام وارتباطها بمذهب أهل البيت (عليهم السلام)، وهذا الأمر أثار قلق الأعداء وغضبهم".

وحذّر وزير الدفاع من مساعي العدو لخلق اضطرابات اجتماعية، قائلاً: "يسعى العدو إلى إضعاف الأسس الدينية والأخلاقية للمجتمع، ويحاول إبعاد الشباب واليافعين عن الصراط المستقيم بخلق الانحرافات". وفي الوقت نفسه، فإن دور المراهقين المؤمنين والواعيين في توجيه أقرانهم أمر بالغ الأهمية.

.....................

انتهى / 323