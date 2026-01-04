العتبة العلوية المقدسة تكرم 225 أكاديميا حصلوا على لقب الاستاذية وبراءات الاختراع خلال العام2025

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ أقامت الأمانة العامّة للعتبة العلويّة المقدّسة حفلًا لتكريم (٢٢٥) أكاديمياً من الحاصلين على لقب الأستاذية وبراءات الاختراع خلال العام 2025، وذلك ضمن معالم الاحتفال بذكرى ولادة سيد الأوصياء ويعسوب الدين وقائد الغرّ المحجّلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام)، وضمن فعاليات أسبوع وليد الكعبة المبارك، بحضور الأمين العام للعتبة العلوية المقدسة الخادم السيد عيسى الخرسان ونائبه وأعضاء مجلس الإدارة، وممثلين عن وزارتي الخارجية والتعليم العالي، وجمعٍ من النخب الأكاديمية والعلمية ورؤساء وعمداء الجامعات في النجف الأشرف.

وبدأ حفل التكريم بكلمةٍ للأمانة العامّة للعتبة العلويّة المقدّسة ألقاها عضو مجلس الإدارة الخادم مصطفى مهدي منّى، أكد فيها: «إنّ الإمام الذي كان العلم عنده نورًا يهدي النفوس ويفتح الآفاق، اليوم ونحن نحتفي بهذه الثلة الطيبة، نكرّم مسيرة عطاءٍ مستمرٍّ لا يعرف إلا الصدق والإخلاص، فالعلم هو الركيزة الأساسية في بناء المجتمعات، وهو رسالة شكرٍ واعترافٍ بجهودكم المستمرة في نشره وتعزيزه، كما أن العلماء سيبقون، ما دام الدهر قائمًا، ينيرون لنا الطريق بعلمهم وحكمتهم».

وقال مستشار العتبة العلويّة المقدّسة الدكتور ماهر حميد في تصريحٍ للمركز الخبري: «إنّ الاحتفال التكريمي شمل أساتذة العلم والمعرفة في جامعات النجف الأشرف، ممن ارتقوا إلى مرتبة الأستاذية في هذا العام، وكذلك الاحتفاء والتكريم لمن حصلوا على مجموعةٍ من براءات الاختراع من خلال أبحاثهم التعليمية والعلمية التطبيقية القيّمة، ويأتي هذا الاحتفال من أجل تعزيز مكانة العتبة العلوية المقدسة في دعم العلم والمعرفة والجامعات العراقية والعملية التعليمية عمومًا في العراق، وكذلك دعم النخب الأكاديمية والعلماء من أجل الارتقاء بهذا البلد إلى الأفضل».

بدوره قال عضو مجلس الإدارة الخادم حيدر العيساوي: «ضمن رعايتها للعلم والعلماء، وكعادتها في كل عام، تقيم العتبة المقدسة حفلًا لتكريم النخب الأكاديمية من أبناء العلم والفكر ممن نالوا لقب الأستاذية وبراءات الاختراع في العام 2025، ويأتي هذا التكريم رعايةً وعرفانًا بهذه الثلة التي تقدم خدماتها لبناء وتطوير مستقبل العراق».

وقال مسؤول العلاقات الداخلية في قسم العلاقات العامة الخادم كرار الموسوي إن «الاحتفالية أُقيمت ضمن مهام ونشاطات قسم العلاقات العامة خلال فعاليات أسبوع وليد الكعبة المبارك، وشمل الاحتفال تكريم أكثر من (225 ) أكاديمي من الأساتذة الحاصلين على لقب الأستاذية، بينهم (6) أكاديميين نالوا براءة اختراع من جامعات النجف الأشرف عام 2025، وفدوا إلينا من جامعات الكوفة وجابر بن حيان والفرات الأوسط، كما شمل التكريم رؤساء جامعات النجف الأشرف وعمداء الكليات فيها».

ويأتي حفل التكريم ضمن فعاليات أسبوع وليد الكعبة أمير المؤمنين (عليه السلام)، تأكيدًا للانتماء العلمي والفكري والروحي لمدرسة أهل البيت (عليهم السلام).

