العتبة العلويّة المقدّسة تقدم أكثر من 100 ألف وجبة بمناسبة ولادة أمير المؤمنين(ع)

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ أقام مضيف الزائرين في العتبة العلويّة المقدّسة سفرة إطعام الزائرين تيمّنًا بذكرى ولادة أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) لخدمة الوافدين إلى مرقده الطاهر.

وقال مسؤول ملف الضيافة الخادم مقداد الخرسان في تصريح للمركز الخبري :" إنّ سفرة الضيافة أُقيمت في باحة صحن السيّدة فاطمةَ (عليها السلام) إذ تمَّ توزيع أكثر من 15 ألف وجبة طعام (غداء) على الزائرين الكرام.

موائد الضيافة مستمرة

وأضاف:" كذلك هنالك سفرة ضيافة ليلة الولادة المباركة ويومها ، ليصل عدد الوجبات التي ستُقدَّم إلى أكثر من 100 ألف وجبة تبركًا ، فضلًا عن توزيع الوجبات الساندة والحلويات، في إطار الجهود الخدمية المبذولة لإحياء هذه المناسبة المباركة.

افتتاح منافذ لتوزيع بركات المولى أمير المؤمنين (ع)

وبيّن مسؤول ملف الضيافة :" أنَّه تمَّ فتح أربعة مواقع لتوزيع الطعام شملت موقعًا مجاورًا لمقام الإمام زين العابدين (عليه السلام)، وموقعًا في جهة شارع الشيخ الطوسي، وثالثًا في مدينة الإمام الرضا (عليه السلام) لخدمة الزائرين في الحولي، فضلًا عن الموقع الرئيس للمضيف" .

ويأتي برنامج ضيافة الزائرين ضمن فعاليات أسبوع وليد الكعبة الذي تُقيمه العتبة العلويّة المقدّسة إحياءً لذكرى ولادة أمير المؤمنين (عليه السلام)، إذ قدمت من خلاله مئات الوجبات لدور الأيتام والمؤسّسات و المستشفيات ، وذلك ضمن برامج أقسام العتبة المقدّسة ، تجسيدًا لقيم الكرم والعطاء المستلهمة من سيرة الإمام عليّ بن أبي طالب (عليه السلام).

.....................

انتهى / 323