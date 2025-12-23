حكومة الاحتلال تغلق الإذاعة العسكرية بناءً على مقترح وزير الأمن

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أقرّت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إغلاق الإذاعة العسكرية "غالي تساحال"، وفق ما ذكرت وكالة "فرس برس".

وأعلن مكتب وزير أمن الاحتلال يسرائيل كاتس، في بيان، أنّ "الحكومة وافقت بالإجماع على مقترح الوزير إغلاق الإذاعة العسكرية "غالي تساحال" قبل الأوّل من آذار/مارس 2026.

وبرّر كاتس قراره باتهامه الإذاعة بنشر محتويات سياسية تثير الانقسام ولا تراعي قيم "الجيش"، وقال "في خلال السنتين الماضيتين وطوال الحرب، اشتكى عدّة جنود ومدنيين مراراً من أنّ الإذاعة لا تمثّلهم وحتّى إنها تمسّ بمجهود الحرب والمعنويات".

وكان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قد طلب من الوزراء تأييد مقترح كاتس، وفق ما جاء في البيان.

وقال نتنياهو "إنّ اقتراحات تقدّم بانتظام منذ فترة طويلة لإخراج غالي تساحال من السياق العسكري أو إلغائها أو خصخصتها. وأنا منفتح على كلّ هذه المقترحات لأنني أؤمن بالمنافسة".

تنديد بالقرار

وجاء قرار حكومة الاحتلال على الرغم من معارضة المستشارة القضائية التي أعربت عن خشيتها من "التدخّل السياسي في القطاع العامّ للمرئي والمسموع ومن المساس بحرّية الصحافة".

وأشار مكتب المستشارة القضائية إلى أنّ قرار إغلاق الإذاعة يتطلّب موافقة البرلمان، معتبراً أنّ قرار الحكومة "لا يحترم المعايير القانونية المعمول بها ولا يمكن بذلك إقراره".

بدوره، ندّد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد بقرار الإغلاق، مؤكداً أنّه "يندرج في سياق مساعي الحكومة للقضاء على حرّية التعبير في إسرائيل خلال الفترة الانتخابية".

واعتبر لبيد، في منشور على منصة "أكس" أنهم "يعجزون عن التحكّم بالواقع، فيحاولون التحكّم بالعقول".

ويُذكر أنّ "غالي تساحال" التي تأسست عام 1950 تقدّم برامج إخبارية، وتأتي وفق آخر الاستطلاعات في المرتبة الثالثة من حيث عدد مستمعيها لدى كيان الاحتلال الإسرائيلي إذ تحظى بنسبة 17.7 %.