شباب مسلمون في بلغاريا يشاركون في مسابقة "المسجد في حياتي" الفنية

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أُقيمت مؤخرًا في بلغاريا مسابقة فنية بعنوان "المسجد في حياتي" بمشاركة واسعة من الشباب المسلم. وشهدت بلغاريا إقبالًا كبيرًا من الشباب المسلم في مسابقة "المسجد في حياتي"، التي نظمها مكتب مفتي الدولة للعام الثاني على التوالي، وفقًا لما ذكره موقع "مسلمون حول العالم".

شارك في المسابقة نحو 200 شاب وشابة. تهدف المسابقة إلى تعزيز الارتباط العاطفي والثقافي بالمساجد التاريخية، وتشجيع الشباب المسلم على التعبير عن دور المسجد في حياتهم من خلال الفن والأدب، مما يُسهم في الحفاظ على التراث الإسلامي وتنمية الإبداع لدى الأجيال الجديدة.

تنافس المشاركون في ثلاث فئات: الرسم، والشعر، وكتابة المقالات، ضمن ثلاث فئات عمرية (7-13 سنة، 14-18 سنة، 19-25 سنة). ركز قسم اللوحات على خمسة من أبرز المساجد التاريخية في البلاد: مسجد أبو بكر في يامبول، ومسجد ساري حسين في بروفاديا، ومسجد كورشوملو في سيليسترا، ومسجد ساع في ترجوفيشته، والمسجد المركزي في فيليكو تارنوفو.

أعلن مكتب المفتي العام النتائج وقدّم جوائز نقدية للفائزين الثلاثة الأوائل في كل فئة. وُزّعت الجوائز على الفائزين عبر مكاتب المفتين الإقليميين. كما أعرب مكتب المفتي العام عن امتنانه العميق للمشاركين على إبداعهم المتميز واهتمامهم البالغ، مؤكدًا أن هذه الأعمال تُسهم في الحفاظ على دور ووظيفة المساجد التاريخية البارزة في بلغاريا. تُعدّ المسابقة خطوة هامة في النهضة الثقافية والتعليمية للمسلمين البلغار، إذ تُنشئ جيلًا مُلِمًّا بتراثه الإسلامي، قادرًا على التعبير عنه إبداعيًا. ويمكن تعزيز هذه الجهود بدعم من العالم الإسلامي من خلال تبادل الخبرات في برامج الشباب والفنون، بما يضمن استمرارية هذه المبادرات في تثقيف الشباب وتعزيز دورهم في الحفاظ على الهوية الإسلامية.