رئيس جامعة المصطفى يؤكد على أهمية الاستغفار والتوبة

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ خاطب حجة الإسلام السيد كمال حسيني مؤخرًا طلابًا في إحدى الحوزات الدينية الهندية عبر محاضرة أخلاقية إلكترونية، موضحًا أهمية طلب المغفرة والتوبة في ضوء القرآن الكريم. واستشهد رئيس جامعة المصطفى العالمية في الهند بآيات من سورة هود، قائلًا: "واستغفروا لربكم ثم توبوا إليه". وأوضح أن الاستغفار والتوبة يُذكران معًا في القرآن الكريم، مما يدل على ترابطهما الوثيق، مع أن البعض يرى أن لهما معاني مختلفة. فمنهم من يعتقد أن المصطلحين مترادفان، ومنهم من يرى فرقًا واضحًا بينهما. وقال: بحسب التفسير الشيعي، فإن الاستغفار يعني ترك طريق المعاصي، أما التوبة فتعني التوجه بوعي إلى الله والسعي نحو النمو الروحي.

ضرب مثالاً بالدعاء الذي يُتلى بين السجدتين في الصلاة: "أستغفر الله ربي وأتوب إليه". وأوضح أن هذا مثال عملي على الاستغفار والتوبة. ثمّ استدلّ بمثال البناء، قائلاً إن الاستغفار كهدم بناء قديم متصدع، بينما التوبة كبناء صرح جديد متين. وهذا التشبيه يُبيّن كيف يُمكن للمرء أن يُحسّن حياته الروحية بالتوبة. وباستخدام مثال اللباس، أوضح أن الإنسان إما أن يرتدي ثوب الخطيئة أو ثوب الصلاح. واستشهد بالقول تعالى: "وثوب التقوى ذلك خير"، فقال إن الاستغفار كخلع ثوب الخطيئة، بينما التوبة كلبس ثوب التقوى. كما أكد على أنه بينما يمكن الاستغفار نيابةً عن شخص آخر (عن طريق الشفاعة)، فإن التوبة يجب أن يؤديها كل فرد على حدة. وأوضح أن المؤمن الحقيقي يُعرف بقدرته على العفو، وإظهار اللطف، ومعاملة الآخرين برحمة.