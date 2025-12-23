الشيخ أحمد الطيب: دول العالم إما معارضة أو متواطئة في الإبادة الجماعية في غزة

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ حذّر مفتي الأزهر من أن القضية الفلسطينية قد بلغت مستوىً خطيراً من الظلم والقمع، مؤكداً أن دول العالم إما معارضة أو متواطئة في الإبادة الجماعية التي تُرتكب في غزة.

وقال الشيخ أحمد الطيب، خلال لقائه مع أوغستينو بالتشي، سفير إيطاليا لدى القاهرة، إن الظلم والقمع المستمرين في غزة ينتهكان جميع القيم الحضارية والدينية والإنسانية والأخلاقية، وفقاً لما نقلته قناة RT. ووصف شيخ الأزهر الوضع في غزة بأنه "إبادة جماعية" يرتكبها جيش إسرائيلي مدجج بالسلاح ضد المدنيين، قائلاً: "تُراق دماء الأطفال والمدنيين ظلماً؛ لا يوجد موقف وسط - إما أن تكونوا ضد هذه الجرائم أو متواطئين فيها".

وأعرب عن أسفه الشديد لمقتل آلاف الفلسطينيين على يد القوات الإسرائيلية، وقال إن "الكيان الصهيوني وأنصاره" قد تكبدوا خسائر فادحة بعد أن تغير الرأي العام العالمي إثر انكشاف "دعايتهم الكاذبة"، حيث خرج الغربيون إلى الشوارع في احتجاجات تنديداً بالمجازر.

وأضاف الطيب: "أدان الغرب المجازر في غزة، واصفًا الاحتلال الإسرائيلي بأنه دولة ترتكب أبشع الجرائم ضد الإنسانية. وقد انهار الدعم الشعبي الذي اعتمد عليه المحتلون، والذي برر جرائمهم في السابق، بعد انكشاف حقيقتهم". وأشاد بعمال الموانئ الإيطاليين الذين رفضوا تحميل الأسلحة لإسرائيل، واصفًا موقفهم بأنه "عمل إنساني عظيم" يعكس ضمير الشعب الإيطالي. كما أشار إلى أن "حل الدولتين قد حظي بموافقة القوى العالمية الكبرى عدة مرات، ولكن كمناورة فقط، وليس كجهد حقيقي للتوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية". من جانبه، أشاد السفير الإيطالي بجهود الشيخ الأزهر في تعزيز السلام والتعايش، وأكد مجددًا موقف إيطاليا الثابت من السلام في الشرق الأوسط، مع التركيز على المساعدات الإنسانية لغزة لتوفير الأدوية والغذاء للمدنيين.