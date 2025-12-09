https://ar.abna24.com/xjXNT9 ديسمبر 2025 - 09:45 رمز الخبر 1759437 الوسائط المتعدده کاریکاتیر الرئيسية الوسائط المتعدده کاریکاتیر كاريكاتير / جائزة السلام لترامب من بيبي 9 ديسمبر 2025 - 09:45 رمز الخبر: 1759437 وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ جائزة السلام لترامب من بيبي. سمات جائزة السلام ترامب اخبار ذات صله كاريكاتير / نتنياهو يطلب العفو من الرئيس الإسرائيلي كاريكاتير / الامارات تدعم قوات دعم سريع (RSF) وتدين انتهاكاتها اعلامياً كاريكاتير / غزة.. صامده رغم الظروف كاريكاتير / أطفال السودان كاريكاتير / تهديدات ترامب لفنزويلا كاريكاتير / ليلة عيد الميلاد في فلسطين كاريكاتير / جیش الاحتلال مستمر فی عملیاته في الضفة رغم التحذيرات الدولية
