كاريكاتير / جائزة السلام لترامب من بيبي

9 ديسمبر 2025 - 09:45
رمز الخبر: 1759437
وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ جائزة السلام لترامب من بيبي.

