  1. الرئيسية
  2. الوسائط المتعدده
  3. کاریکاتیر

كاريكاتير / أطماع ترامب في فنزويلا

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ أطماع ترامب في فنزويلا.

13 ديسمبر 2025 - 10:15
رمز الخبر: 1760977

سمات

اخبار ذات صله

تعليقك

You are replying to: .
captcha