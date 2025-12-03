  1. الرئيسية
كاريكاتير / ليلة عيد الميلاد في فلسطين

3 ديسمبر 2025 - 08:30
رمز الخبر: 1757079
كاريكاتير / ليلة عيد الميلاد في فلسطين

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ ليلة عيد الميلاد في فلسطين.

