https://ar.abna24.com/xjYsm13 ديسمبر 2025 - 10:17 رمز الخبر 1760978 الوسائط المتعدده کاریکاتیر الرئيسية الوسائط المتعدده کاریکاتیر كاريكاتير / السودان: الهجرة بسبب حرب الجنرالات 13 ديسمبر 2025 - 10:17 رمز الخبر: 1760978 وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ السودان: الهجرة بسبب حرب الجنرالات. سمات السودان الهجرة اخبار ذات صله كاريكاتير / أطماع ترامب في فنزويلا كاريكاتير / جیش الجولاني تحت رحمة نتنياهو كاريكاتير / الانقلابات في أفريقيا كاريكاتير / المرتزقة يتصارعون في حضرموت كاريكاتير/ ترامب وغزة واحذيته كاريكاتير / الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية كاريكاتير / أطفال السودان كاريكاتير / الامارات تدعم قوات دعم سريع (RSF) وتدين انتهاكاتها اعلامياً كاريكاتير / جائزة السلام لترامب من بيبي
تعليقك