ألغت بلدية دلهي تصريح احتجاج المجلس الإسلامي قبل ثمانية أيام فقط من الحدث

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ ألغت بلدية دلهي فجأةً تصريحَ اجتماع احتجاجي لمجلس الأحوال الشخصية للمسلمين لعموم الهند، كان من المقرر عقده في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، في ميدان رامليلا. أُعلن عن الإلغاء قبل ثمانية أيام فقط من الحدث، بحجة أن المكان أصبح الآن ضروريًا لبرنامج حكومي في دلهي.

وقد أدان مجلس الأحوال الشخصية للمسلمين بشدة هذا التصرف غير المسؤول من جانب حكومة دلهي والبلدية. وقال الدكتور سيد قاسم رسول إلياس، المتحدث باسم مجلس الأحوال الشخصية للمسلمين لعموم الهند، في بيان صحفي: "كانت البلدية قد منحت الإذن قبل ثلاثة أشهر. إن إلغاؤه قبل أسبوع واحد فقط من الحدث خطأ قانوني وأخلاقي، وهو ظلم. ندينه بشدة. كان من الصواب إما تغيير برنامج حكومة دلهي أو توفير مكان بديل لنا".

وأضاف أن الاحتجاج على قانون تعديل الوقف لعام ٢٠٢٥ قد حظي بتغطية إعلامية واسعة في جميع أنحاء البلاد. وحجز آلاف الأشخاص تذاكر القطار والطائرة للوصول إلى دلهي. وكان أعضاء المجلس يزورون غرب أوتار براديش وهاريانا وراجستان والمناطق المجاورة لحشد الدعم. ولم يُخيب هذا القرار المفاجئ آمال الجميع فحسب، بل تسبب أيضًا في خسائر مالية فادحة بسبب إلغاء التذاكر.

كما ضاعت الحافلات المحجوزة من غرب أوتار براديش وهاريانا سدىً، مما أثر على المسلمين المحليين.

وأضاف الدكتور إلياس: "إن انتقاد قرارات الحكومة الخاطئة وتنظيم الاحتجاجات حق دستوري أساسي لنا. في الديمقراطية، تُخصص أماكن محددة لذلك. يبدو أن الحكومة تخشى الدعم الكبير الذي تحظى به حركة المجلس ضد قانون تعديل الوقف لعام ٢٠٢٥. إن إلغاء التصريح في ١٦ نوفمبر دليل على ذعرهم".

وقد قرر المجلس أنه لن يرضخ لمثل هذه الإجراءات الجبانة. وسيُعقد البرنامج المؤجل الآن في دلهي نفسها بعد شهر رمضان المبارك. يأمل المجلس ألا تضع الحكومة أي عقبات أخرى في المستقبل.

كما يناشد المجلس المسلمين ألا يفقدوا الأمل بسبب هذه الصعوبات، بل أن يرحبوا بالإعلانات المستقبلية بنفس الشجاعة والحماس كما في السابق.