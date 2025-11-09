رئيس جمعية أنصار السنة ينتقد رئيس الوزراء مودي بسبب أغنيته المتعددة الأعراق

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ عارض مولانا محمود أسد مدني، رئيس جمعية علماء الهند، بشدة الأمر الصادر عن مسؤولي التعليم في عدة ولايات، والذي طلبوا فيه من جميع طلاب المدارس الحكومية والخاصة وأولياء أمورهم غناء أغنية "فاندي ماتارام" وتسجيلها بالفيديو.

ووصف ذلك بأنه انتهاك صارخ للحرية الدينية التي يكفلها الدستور الهندي، ومثال خطير. كما انتقد مولانا مدني التصريح الأخير لرئيس الوزراء ناريندرا مودي، الذي حاول ربط إزالة بعض أبيات أغنية "فاندي ماتارام" بتقسيم الهند. وقال مدني إن هذا التصريح مُضلل وبعيد كل البعد عن الحقيقة.

قال مولانا محمود مدني: "هذه القصيدة مبنية كليًا على معتقدات تتعارض مع وحدانية الله. وخاصةً في الأبيات الأربعة المتبقية، تُشبَّه البلاد بالإلهة دورغا وتُستخدَم فيها كلمات العبادة. وهذا يتنافى مع عقيدة أي مسلم. يكفل الدستور الهندي لكل مواطن الحرية الدينية (المادة ٢٥) وحرية التعبير (المادة ١٩). وبموجب هاتين المادتين، لا يجوز إجبار أي شخص على تبني شعار أو أغنية أو فكرة تتعارض مع معتقداته الدينية أو ضميره. كما قضت المحكمة العليا الموقرة بأنه لا يجوز إجبار أي مواطن على غناء النشيد الوطني أو أي أغنية تسيء إلى مشاعره الدينية".