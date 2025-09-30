تقرير مصور / الوكيل العام للمرجعية الدينية العليا السيد جواد الشهرستاني يزور العتبة العباسية المقدسة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـزار الوكيل العام للمرجعية الدينية العليا حجة الإسلام والمسلمين، السيد جواد الشهرستاني، العتبة العباسية المقدسة. وكان في استقباله الأمين العام للعتبة المقدسة السيد مصطفى مرتضى آل ضياء الدين، ونائبه وأعضاء مجلس إدارة العتبة العباسية المقدسة وخدمة المرقد الشريف.وأدّى السيد جواد الشهرستاني، مراسم الزيارة والدعاء عند مرقد أبي الفضل العباس (عليه السلام).

