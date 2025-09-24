خسائر الكهرباء في غزة تتجاوز 728 مليون دولار

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ استعرضت شركة توزيع كهرباء غزة في إنفوغرافيك على حسابها في “فيسبوك” أرقاماً صادمة “تعكس مأساة حقيقية ومعاناة إنسانية يومية تهدد حياة أكثر من 2.3 مليون فلسطيني منذ قرابة 700 يوم”.

واستهدف الاحتلال الإسرائيلي بشكل ممنهج البنية التحتية في قطاع غزة منذ بدء حرب الإبادة بالتوازي مع العدوان الذي استهدف الإنسان الفلسطيني، وكان قطاع الكهرباء من ضمن أكثر القطاعات تضرراً إلى جانب قطاع المياه وغيره من القطاعات الحيوية.

وأشارت شركة توزيع الكهرباء إلى أنّ 80% من آليات ومركباتها دمرت بشكل كامل و70% من مباني الشركة ومقراتها دمرت بشكل كامل أو جزئي، إلى جانب 90% من مخازن الشركة دمرت بشكل كامل.

ولفتت كذلك إلى أنّ 70% من شبكات الكهرباء دمرت بشكل كامل، فيما قالت إنّ 100% من مصادر الكهرباء المغذية للقطاع متوقفة بشكل كامل، إلى جانب 100% من القطاع التجاري متوقف بشكل كامل.

ومنذ الأيام الأولى للعدوان على غزة، انقطع التيار الكهربائي على قطاع غزة بفعل قطع خطوط الكهرباء الإسرائيلية، إلى جانب إغلاق المعابر، ومنع دخول الوقود اللازم لتشغيل المحطة، أو لتشغيل المولدات الكهربائية التي من شأنها توفير الطاقة البديلة، إلى جانب الاستهداف الممنهج لألواح الطاقة الشمسية على المنازل والعمارات السكنية لمنع استخدامه