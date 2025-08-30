الأمم المتحدة: سيطرة إسرائيل على مدينة غزة تشكل "تصعيدا مميتا"

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ في منشور على منصة "إكس"، كتب أنطونيو غوتيريش:"يواجه المدنيون في غزة تصعيدا مميتا آخر، إعلان إسرائيل عن نيتها احتلال مدينة غزة ينذر بمرحلة جديدة وخطيرة".

وأضاف غوتيريش:"سيجبر مئات الآلاف من المدنيين على الفرار مرة أخرى، مما يدفع العائلات إلى خطر أعمق، هذا يجب أن يتوقف. لا يوجد حل عسكري للصراع".

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن "مستويات الموت والدمار في غزة لا مثيل لها في الآونة الأخيرة". وأضاف "غزة مليئة بالركام، بالجثث، بأمثلة على ما قد يكون انتهاكات خطيرة للقانون الدولي"، مردفا: "نحن بحاجة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار. يجب إطلاق سراح الرهائن على الفور، ويجب أن تتوقف المعاملة الفظيعة التي أجبروا على تحملها".

وأكد غوتيريش أن على إسرائيل "التزامات واضحة" في غزة: ضمان توفير "الغذاء والماء والدواء وغيرها من الضروريات"، و "الموافقة على وتسهيل وصول إنساني أكبر بكثير" و"حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أصدر أمرًا للجيش بالسيطرة على مدينة غزة، التي يُقدّر عدد سكانها حاليا بحوالي مليون شخص.

وفي يوم الأربعاء، أعلن متحدث عسكري أن الاستعدادات جارية لإجلاء مدروس لسكان المدينة، مع اتخاذ ترتيبات لإقامة مراكز للمساعدات الإنسانية وتسليم الخيام. ومع ذلك، حذرت منظمات الإغاثة مرارا من الظروف الكارثية في جنوب القطاع الساحلي.