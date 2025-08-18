النرويج تراجع استثماراتها في "إسرائيل" وتبعد 6 شركات ذات صلة بغزة والضفة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي إبعاد 6 شركات ذات صلة بالضفة الغربية وقطاع غزة من محفظته الاستثمارية.

وأوضح صندوق الثروة السيادي النرويجي أن الهيئة المعنية بمراقبة الأخلاقيات بالصندوق ستجري تقييماً للشركات الإسرائيلية كل 3 أشهر.

وفي وقتٍ سابق من شهر آب/أغسطس الجاري، أكد صندوق الثروة السيادي النرويجي أنه سينهي جميع العقود مع شركات إدارة الأصول التي تتعامل مع استثماراته في "إسرائيل" على خلفية الوضع في غزة والضفة الغربية.

والصندوق كان يمتلك حصصاً في 61 شركة إسرائيلية حتى 30 حزيران/يونيو 2025، بينما قام بتصفية حصص في 11 شركة في الفترة الأخيرة.

وكان وزير المالية النرويجي، ينس ستولتنبرج، قد قال إنّه يجب على الصندوق عدم الاستثمار في الشركات التي تساهم في احتلال الضفة الغربية والحرب في غزة، لافتاً إلى اتباع المبادئ الأخلاقية للصندوق.