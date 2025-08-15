اللجنة الأمنية العليا: نجاح زيارة أربعينية الإمام الحسين(ع) في كربلاء مرت بثلاث مراحل

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ أعلنت اللجنة الأمنية العليا للزيارات المليونية، اليوم الخميس، أن خطة تأمين الزيارة الأربعينية هي الأفضل مقارنة بالأعوام السابقة، فيما أشارت الى أن الخطة تضمنت تأمين 93 محوراً مؤدياً الى مدينة كربلاء المقدسة.

وقال الناطق باسم اللجنة الأمنية العليا للزيارات المليونية، العميد مقداد ميري، في تصريح للوكالة الرسمية إن "الخطة الأمنية الخاصة بزيارة الأربعين لهذا العام مرت بثلاث مراحل، الأولى كانت العمليات الاستباقية التي نفذت قبل شهر محرم، والثانية مرحلة فحص وتدريب القطعات على الأرض، وإعداد خطط مماثلة لمعالجة الثغرات، أما الثالثة فكانت مرحلة التنفيذ المباشر، حيث بذلت الأجهزة الأمنية في وزارتي الدفاع والداخلية، والحشد الشعبي والأجهزة الاستخبارية، جهوداً استثنائية لتأمين نحو 93 محوراً مؤدياً الى كربلاء المقدسة".

وأضاف ان "الخطة تضمنت نشر 110 مواقع سيطرة على طول الطرق المؤدية للمدينة، ومشاركة مئات الآلاف من الضباط والمنتسبين، فضلاً عن تأمين الحماية لما يقارب من 150 ألف موكب حسيني، والحسينيات والجوامع، عبر خطة تنظيمية وخدمية وإجرائية متكاملة"، مشيراً الى ان "خطة هذا العام كانت الأفضل مقارنة بخطط الأعوام السابقة".

وأوضح ان "اللجنة شددت مراراً على خطورة السرعة المفرطة، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وتأثيرها في إطارات العجلات، حيث رصدت أجهزة الرادار سرعات وصلت إلى 250 كيلومتراً في الساعة، ما يشكل خطراً كبيراً وسط الحشود المليونية"، مبيناً انه "تم اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين، شملت تغريمهم وحجز العجلات، وذلك بتوجيه من وزير الداخلية".

وأشار الى أن "الرادارات نشرت هذا العام بأعداد مضاعفة مقارنة بالعام الماضي، حيث تم تسجيل نحو 24 ألف مخالفة سرعة، مقابل 25 ألف مخالفة في العام الماضي".

