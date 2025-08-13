استعدادات وتنظيميات لإحياء ذكرى أربعين الإمام الحسين (ع) في البقاع اللبنانية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ تستكمل منطقة البقاع في حزب الله استعداداتها اللوجستية والتنظيمية لإحياء ذكرى أربعين الإمام الحسين (ع)، التي تُقام يوم الجمعة 15 آب/أغسطس 2025، بمسيرة جماهيرية حاشدة تنطلق عند الساعة الثامنة صباحًا من دوار الجبلي باتجاه مقام السيدة خولة بنت الإمام الحسين (ع) في مدينة بعلبك، تحت شعار: "وتعود الذكرى مشبعةً بأريج الشهادة وعبق الانتصار، بصدق الوعد وحفظ الأمانة لدماء الشهداء".

وتوقّع منظّمو المسيرة مشاركة عشرات الآلاف من مختلف قرى ومدن البقاع، إضافة إلى وفود عربية وإسلامية، وسط انتشار واسع لفرق التعبئة والدفاع المدني والكشافة، لتأمين الانسيابية والسلامة على طول المسار.

تجهيزات ميدانية وتقنية

وباشر القسم الإعلامي في البقاع منذ أيام بتنفيذ تجهيزات شملت تركيب المنصة المركزية قرب مقام السيدة خولة (ع)، إعداد نظام صوتي متكامل بالتعاون مع فرق هندسية، نشر شاشات عملاقة على طول مكان التجمع وساحة المقام لبث كلمة الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم (حفظه الله)، والمجالس العاشورائية والمقاطع التوعوية ورفع الرايات والشعارات الحسينية التي تزيّن شوارع بعلبك وتعكس معاني الفداء والولاء.

تسهيلات وخدمات للزائرين

وأشار مسؤول إعلام حزب الله في البقاع، الحاج مالك ياغي، في تصريح لموقع العهد الاخباري إلى إقامة مئات المضائف الخدمية التي يبادر إليها الأهالي على طول الطرق المؤدية إلى بعلبك من شتورا والهرمل، لتأمين راحة المشاركين. كما جرى تنظيم السير عبر تخصيص المسلك الشرقي للمشاة والمضائف، والمسلك الغربي للسيارات، عند نقطة المنذر- رياق.

وأضاف ياغي أنه تم تجهيز آلاف الكراسي، وتخصيص فرق لمتابعة مسار الزائرين القادمين من مختلف المناطق، مع نشر خرائط ومسارات توضيحية عبر وسائل التواصل الاجتماعي. كما ستواكب البلديات والهيئة الصحية الإسلامية والدفاع المدني المناسبة لضمان سلامة الغذاء وصحة الزوار.

واختتم ياغي بالتأكيد على أن هذه المناسبة تمثّل تجديدًا للعهد والبيعة لنهج الإمام الحسين (ع) ومواصلة مسيرة المقاومة، متوجهًا بالدعاء أن يتقبّل الله أعمال المشاركين ويعظّم أجورهم.

.....................

انتهى / 323