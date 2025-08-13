إمام جمعة حرم السيدة زينب بدمشق: الشيعة يتعرضون للانتهاكات والاعتداءات الشديدة في سوريا

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ انتقد الشيخ «أدهم خطيب»، إمام وخطيب صلاة الجمعة في حرم السيدة زينب (ع)، بشدة الانتهاكات والإعتداءات التي يتعرض لها أبناء الطائفة الشيعية في منطقة السيدة زينب بدمشق، من قبل جهات تابعة لحكومة الجولاني.

وقال: إن هذه الممارسات تشمل مصادرة المنازل، وطرد السكان، وسرقة ممتلكاتهم بذريعة حجج واهية لا تستند إلى أي أساس شرعي أو قانوني. وتُنفذ هذه الأعمال تحت تهديد السلاح، مصحوبة بالإهانة والتجريح بحق الأهالي.

وأضاف الشيخ خطيب أن من بين هذه الانتهاكات: إلقاء القنابل اليدوية على المنازل والسيارات، وبث أجواء من الرعب والخوف، وابتزاز الناس بطلب مبالغ مالية ضخمة، أو إجبارهم على مغادرة مساكنهم. وغالباً ما تُرتكب هذه الأفعال مع إطلاق عبارات طائفية مسيئة.

وتساءل: من أين يحصل هؤلاء على القنابل؟ وهل ينبغي أن تكون هذه الأسلحة في أيدي المدنيين؟

وإذا كانت تُستخدم بالفعل، فأين هي القوى الأمنية التي يفترض بها أن تتصدى لهذه الظواهر؟

وأشار إلى أنه لو ارتُكبت نسبة ضئيلة من هذه الأفعال من قبل أحد أتباع أهل البيت (ع)، لتم التعامل معه فوراً وبشدة.

كما أوضح الشيخ خطيب أن أحمد الشرع، رئيس الحكومة السورية المؤقتة، قد تعهد بتوفير الأمن لجميع أطياف الشعب السوري، وضمان حقهم في الحفاظ على خصوصياتهم الدينية والمذهبية، مؤكداً أن هذه الانتهاكات تُعد خروجاً عن تعليمات رئيس الحكومة المؤقتة.

وجدد دعوته إلى الأجهزة القضائية والأمنية التابعة لحكومة الجولاني لحماية أبناء الطائفة الشيعية السورية من التصرفات السلبية التي تهدد السلم الأهلي، مشدداً على أن الحكومة السورية ملزمة قانوناً بالدفاع عن جميع المواطنين على قدم المساواة، وحماية أرواحهم وكرامتهم وممتلكاتهم من أي تجاوز، بغض النظر عن هوية المعتدي وطائفته.

وأكد أنه سبق أن أبلغ الجهات المعنية في حكومة الجولاني بهذه الانتهاكات، شفوياً وعبر رسائل رسمية، لكنه لم يتلقَ أي رد.

وطالب إمام وخطيب الجمعة في حرم السيدة زينب (ع) حكومة الجولاني بتحمل مسؤولياتها في حماية المواطنين السوريين في جميع أنحاء البلاد، وإرساء علاقة قائمة على تبادل الحقوق والواجبات بين الدولة والشعب.

