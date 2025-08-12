تنظيم عملية التفويج العكسي لزائري أربعينية الإمام الحسين (ع) في العراق

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، على تنظيم عملية التفويج العكسي لزائري أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام).

وقالت الداخلية في بيان، "مع بدء ذروة التفويج العكسي لزائري الأربعين، استطلع وزير الداخلية رئيس اللجنة الأمنية العليا للزيارات المليونية عبد الأمير الشمري، مرآب العجلات في المحور الجنوبي"، مؤكدًا على الاستمرار في تنظيم عملية التفويج لمتابعة آلية نقل الزائرين.

ولفت الشمري الى "أهمية قيام مفارز المرور والجهات الساندة بتسهيل هذه العملية"، مشددًا على أن يكون مرآب العجلات منظم بشكل دقيق من خلال قيام السائقين بنقل الزائرين، وإفساح المجال أمام العجلات الأخرى دون أن يكون هناك زخم داخل المرآب".



ووجه وزير الداخلية بـ"توحيد الجهود والعمل المشترك خاصة خلال هذه الأيام التي ستشهد توافد وتفويج للزائرين في وقت واحد"، مبينا أن جميع الاحتياجات مهيئة، وهناك تعزيزات مستمرة لإنجاح هذه الزيارة، وتطبيق الخطط المرسومة لها.

انتهى / 323