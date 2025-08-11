أول قافلة تبليغية لشعراء الحوزات العلمية تُوفَد إلى العراق

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ بالتنسيق مع معاونية قسم التبليغ في الحوزات العلمية، سيتم إيفاد مجموعة من شعراء الأدب الديني إلى العراق، بهدف نشر الشعائر الحسينية والتبليغ بمعارف أهل البيت (عليهم السلام) عبر لغة الشعر.

وسيشارك هؤلاء الشعراء في المدن المقدسة: سامراء، الكاظمية، النجف، وكربلاء، وكذلك في المواكب انتشرت على طريق مسيرة الأربعين، حيث سيؤدون برامج شعرية ومدائح دينية لنقل رسالة عاشوراء والمقاومة إلى زوار الإمام الحسين (عليه السلام).

إن لغة الشعر هي لغة القلوب، وتستطيع أن تنقل المعارف السامية لعاشوراء بأسلوب مؤثر وراسخ في وجدان المتلقين.

وتأتي هذه المبادرة في إطار استثمار الطاقات الفنية في سبيل التبليغ الديني وتعزيز ونشر ثقافة عاشوراء.

تُعدّ مسيرة الأربعين ملتقى إنساني وإلهي عظيم، يسعى إلى توسيع نطاق الحضارة الإسلامية عالميًا.

ومن الضروري استثمار هذه الفرصة لإيقاظ الغافلين في العالم الذين التزموا الصمت أمام جرائم الطواغيت المعاصرين.

وفي ظل الظروف التي تعيشها النساء والأطفال الفلسطينيون تحت وطأة أبشع الانتهاكات اللاإنسانية من قبل الكيان الصهيوني الغاصب، وسط صمت مخزٍ من المؤسسات الدولية، فإن شعراء الحوزات العلمية، جنبًا إلى جنب مع أحرار إيران والعالم، لا يرون في الصمت خيارًا، وقد رفعوا صوتهم التوعوي هذه المرة إلى ما وراء حدود إيران.

يمثل هذا البرنامج خطوة جديدة في مجال التبليغ الديني، ويعكس سعي الحوزات العلمية إلى اعتماد أساليب مبتكرة وجذابة لنقل المفاهيم الدينية إلى الشباب وعموم الناس.

وقد تم اختيار أعضاء هذه القافلة التبليغية من بين أبرز شعراء الحوزات العلمية، ممن لهم باع طويل في الشعر الديني والثوري.

وخلال مشاركتهم في المواكب الحسينية المختلفة داخل العراق، سيلتقون أيضًا بشعراء مؤثرين من الحوزة العلمية في النجف الأشرف.

من أهداف هذه الرحلة: نشر ثقافة عاشوراء، تعزيز الروابط الروحية بين أبناء الأمة الإسلامية، وتهيئة أرضية للتعاون والتكامل بين شعراء الحوزات العلمية في إيران والعراق.

السيد سلمان علوي

أمين لجنة قيادة الشعر في الحوزات العلمية

