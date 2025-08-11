الخارجية العراقية تحتج على تدخلات صارخة للسفير البريطاني في بغداد بالشؤون الداخلية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ أبلغت وزارة الخارجية رسمياً السفير البريطاني اعتراضها على تصريحات مخالفة للأعراف الدبلوماسية.

وقالت الوزارة في بيان: إن ” الوزارة أبلغت رسمياً السفير البريطاني عرفان صديق اعتراضها الشديد على التصريحات الإعلامية الأخيرة الصادرة في 08 آب 2025 ، والتي تعتبرها حكومة العراق مخالفة للأعراف الدبلوماسية وتدخلاً في الشؤون الداخلية للدولة”.

وأعرب وكيل الوزارة للشؤون الثنائية السفير محمد حسين بحر العلوم ، خلال اجتماع عُقد في مقر الوزارة ” عن قلق الحكومة العميق “، مجدداً التأكيد أن ” هذا السلوك يتعارض مع أحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية ، التي تُلزم الممثلين الدبلوماسيين باحترام قوانين وأنظمة الدولة المضيفة، والامتناع عن التدخل في شؤونها الداخلية “.

واوضح أن ” حكومة العراق حثت السفير على الامتناع عن أي تصريحات أو أنشطة أخرى من هذا النوع ، والتصرف بما يدعم العلاقات الودية بين البلدين “.

وأكدت وزارة الخارجية ، وفقا للبيان ” على ضرورة الالتزام بالتواصل الدبلوماسي البنّاء ، والتمسك بمبادئ الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول “.

.....................

انتهى / 323