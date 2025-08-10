رئيس تيار الوفاق العكاري اللبناني: حكومة نواف سلام لا تراعي المصلحة الوطنية وتخدم مشروع العدو

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ اعتبر رئيس تيار الوفاق العكاري، هيثم حدارة، في بيان، أن "قرارات حكومة نواف سلام لا تراعي المصلحة الوطنية اللبنانية، بل تشكّل انصياعاً تاماً للإملاءات الأميركية التي تخدم مشروع العدو في منطقتنا، عبر تجريد لبنان من عناصر قوته التي حمته على مدى السنين السابقة".

وتابع حدارة: "إن هذه القرارات تخالف نص اتفاق الطائف الذي ينص على حق لبنان في الدفاع عن نفسه بجميع الوسائل المتاحة، بما فيها المقاومة بكافة أشكالها"، ولفت إلى أن "ما تحاول الحكومة القيام به يشكّل إساءة لمعظم اللبنانيين الذين شاركوا في المقاومة وقدّموا تضحيات ودماء زكية من الآلاف من شهدائهم، حيث يجب احتضانها وحمايتها لا العمل على طعنها في ظهرها".

وأضاف: "مع انسحاب مكوّن كامل يمثّل طائفة من جلسة مجلس الوزراء، يصبح كل ما أقرّته الحكومة غير ميثاقي، وأي توجه من هذا النوع لا يمكن أن يُمرّر إلا بإجماع وطني وحوار شامل، خصوصاً في ما يخص القضايا التي تعني جميع اللبنانيين".

وختم حدارة مؤكداً أن "مؤسسة الجيش الوطني اللبناني هي المؤسسة الوطنية الجامعة، وهي الضمانة الأساسية للسلم الأهلي، ولا يمكن إدخالها في معارك داخلية"، محذراً من "خطورة الزج بالجيش في مشاريع تقسيمية وتحريضية إرضاءً لحكومة قد تصبح من الماضي بعد أول انتخابات نيابية مقبلة".

.....................

انتهى / 323