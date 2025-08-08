اللواء موسوي: إجراءات الشرطة الأمنية في موسم الأربعين هذا العام كانت أكثر سلاسة وتنظيما

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ قال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء سيد عبدالرحيم موسوي، إن الإجراءات الأمنية والتنظيمية التي اتخذتها قيادة الشرطة الإيرانية خلال موسم الأربعين لهذا العام كانت أكثر سلاسة وتنظيماً مقارنة بالسنوات الماضية، وأسهمت في رفع مستوى الرضا العام.

وخلال زيارته لمقر قيادة الشرطة الخاص بالأربعين، عبّر اللواء موسوي عن شكره لتمكنه من الحضور بين ضباط وعناصر الشرطة، والاستماع إلى تقارير ميدانية حول الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية، سواء بشكل مباشر أو من خلال تقارير قادة المقرات عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأشار إلى أن "ما يمكن استخلاصه من مجمل أداء الشرطة في هذه المهمة الكبيرة والمقدسة هو أنه تجلّت فيها مكونات المعرفة والخبرة والتكنولوجيا والذكاء والتفاني، وكلها اندمجت بروح معنوية عالية لإنجاز هذا العمل الجليل".

وأضاف: "بالمقارنة مع الأعوام السابقة، لمسنا هذا العام أداءً أكثر انسيابية وتنظيماً في تنفيذ المهام، مما أدى إلى زيادة في رضا الناس والمشاركين".

ووجه اللواء موسوي في كلمته تحية تقدير لجميع العاملين في الشرطة، مؤكداً دعمه وشكره الخاص للقائد العام لقوات الشرطة، اللواء أحمد رضا رادان، "الذي قاد هذه المهمة الكبرى بروح جهادية وثورية"، على حد تعبيره.

وفي ختام تصريحاته، شدد موسوي على أهمية "الدبلوماسية الفاعلة" التي تم تطبيقها ضمن مهام الشرطة هذا العام، واصفاً إياها بأنها عنصر أساسي ساهم في تحسين الأداء وتعزيز التنسيق.

من جانبه، قدّم اللواء رادان، القائد العام لقوات الشرطة، خلال الاجتماع تقريراً عن آخر المستجدات على المعابر الحدودية السبعة المخصصة لزوار الأربعين، وقال: "نحن في الشرطة لا نعدّ مهام الأربعين مجرد وظيفة، بل نراها توفيقًا إلهيًا ورحمة من الله، يتسابق الجميع في نيل شرف المشاركة بها".

وتابع رادان قائلاً: "في هذه المهمة، الإمام الحسين (عليه السلام) هو ربّ العمل، ونحن المقاولون، ونبذل كل ما بوسعنا لننال رضاه، ونسعى أن نجعل من هذا الموسم مصدر بركة لعمل المؤسسة طيلة العام، وأن يمنّ الله علينا بشرف الخدمة في المواسم المقبلة".

وختم رادان حديثه بالإشارة إلى توصيات قائد الثورة الإسلامية حول ضرورة أن تكون زيارة الأربعين "رخيصة وآمنة وسهلة" للزوار، مؤكداً أن هذه التوجيهات تشكل خارطة الطريق لجميع الجهات، وعلى رأسها الشرطة.

