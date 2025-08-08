مناطق لبنانية تشهد مسيرات وتجمعات غاضبة احتجاجا على قرار نزع سلاح المقاومة

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ شهدت مناطق لبنانية مسيرات وتجمعات شعبية غاضبة احتجاجا على قرار الحكومة التي تعمل من أجل تنفيذ الخطة الأمريكية بنزع سلاح المقاومة الاسلامية الوطنية (حزب الله اللبناني) والتي تصب في صالح الكيان الصهيوني الغاصب للأراضي الفلسطينية.

وشهدت شوارع في الضاحية الجنوبية لبيروت مسيرات بالسيارات والدراجات النارية رفع المشاركون فيها أعلام حزب الله وحركة أمل وأطلقوا هتافات منددة بموقف الحكومة.

كما شهدت بعض المناطق في جنوب وشرق لبنان تحركات مماثلة للتنديد بالمساعي الرامية إلى نزح سلاح حزب الله.

وكانت الحكومة اللبنانية أقرت أمس الخميس في اجتماعها أهداف المذكرة الأميركية التي تقضي بنزح سلاح المقاومة الاسلامية في لبنان والذي يظهر بسبب الكيان الصهيوني الغاصب في أراضي فلسطين المحتلة.

واحتجاجا على قرار رئيس الحكومة مناقشة الجدول الزمني الوارد في الورقة الأميركية، انسحب خمسة زراء من جلسة مجلس الوزراء .

وكانت كتلة حزب الله في البرلمان اللبناني قد قالت إن تبني رئيس الحكومة ورقة المبعوث الأميركي توم براك دليل على انقلابه على التعهدات التي التزم بها في بيانه الوزاري.

وأعلن حزب الله اللبناني (المقاومة الاسلامية) مرارا أنه لن يقبل تسليم سلاحه تحت أي ظرف كان.

