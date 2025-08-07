قائد الثورة يعين أحمديان وشمخاني ممثلَين لسماحته في مجلس الدفاع

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أصدر قائد الثورة الإسلامية، آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي، حكماً يقضي بتعيين كل من الدكتور علي أكبر أحمديان وعلي شمخاني ممثلَين له في مجلس الدفاع، وجاء التعيين بعد المصادقة على تشكيل مجلس الدفاع.

وفيما يلي نص الحكم:

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرًا إلى المصادقة على تشكيل مجلس الدفاع، أُعيّن كلاً من الدكتور علي أكبر أحمديان والسيد علي شمخاني ممثلَين عني في هذا المجلس.

أسأل الله تعالى التوفيق لهم ولسائر أعضاء المجلس.

