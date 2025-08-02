أكثر من 162 ألف زائر توجهوا إلى العراق عبر منفذ مهران الحدودي لأداء زيارة الأربعين

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أعلن قائد شرطة محافظة إيلام الإيرانية، العميد جمال سلماني، أن أكثر من 162 ألف زائر توجهوا إلى العراق عبر منفذ مهران الحدودي منذ بداية شهر صفر، لزيارة العتبات المقدسة.

وقال سلماني لوسائل إعلام محلية، إنه تم استحداث 9 مراكز شرطة متنقلة على طريق المنفذ، لتعزيز الأمن وتقديم الدعم للزائرين.

كما أشار إلى تسيير 10 دوريات أمنية لمرافقة الزائرين حتى الحدود العراقية، في إطار خطة أمنية وخدمية شاملة لتسهيل حركة الزائرين وضمان سلامتهم خلال عبورهم إلى الأراضي العراقية.

