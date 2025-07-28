الصحة العالمية: الوفيات بسبب سوء التغذية في غزة بلغت ذروتها في يوليو

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قالت المنظمة في بيان لها، يوم السبت، إن "الوضع مع سوء التغذية في قطاع غزة يزداد خطورة، والدليل على ذلك هو التنامي الحاد للوفيات في يوليو".

وأوضحت المنظمة أنه من أصل الـ 74 حالة وفاة المتعلقة بسوء التغذية في عام 2025، حدثت 63 حالة منها في يوليو، وهي تشمل وفيات 24 طفلا تقل أعمارهم عن 5 سنوات وطفل واحد عمره أكثر من 5 سنوات و38 شخصا من البالغين.

وأشارت المنظمة إلى أن "الأزمة لا يزال من الممكن تجنبها بشكل كامل"، مضيفة أن "العرقلة المتعمدة وتأخير شحنات كبيرة من الأغذية والمساعدات الطبية والإنسانية تسببا بوفاة الكثير من الأشخاص".

وحسب معطيات منظمة الصحة العالمية، فإن أكثر من 5 آلاف طفل تقل أعمارهم عن 5 سنوات نقلوا إلى المستشفيات بسبب سوء التغذية خلال الأسبوعين الأولين من شهر يوليو، وكان 18% منهم يعانون من الشكل الحاد لسوء التغذية.

وأضافت المنظمة أن أزمة الغذاء تلحق أضرارا بالنساء الحوامل والأمهات، حيث تعاني 40% من النساء في غزة من سوء التغذية.

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية قد أعلن الأسبوع الماضي عن تسجيل ارتفاع حاد في الوفيات المتعلقة بسوء التغذية في قطاع غزة بسبب انقطاع توريدات المساعدات الإنسانية والحد من إمكانيات الوصول إليها.