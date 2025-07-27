وسائل إعلام عبرية: انفجار عبوة ناسفة في دبابة إسرائيلية داخل قطاع غزة ونقل عدد من الإصابات

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ ذكرت المصادر العبرية أن قتلى وجرحى سقطوا في انفجار عبوة ناسفة استهدفت قوة عسكرية إسرائيلية في غزة.

وأكد الإعلام العبري أن جنديين اثنين لقيا مصرعهما بالحدث الصعب في خان يونس

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن منصات عبرية تحدثت عن وقوع حدث أمني صعب تعرضت له قوة إسرائيلية في قطاع غزة.

ووفق التقارير الإعلامية الصادرة، فقد فرضت الرقابة العسكرية في إسرائيل حظرا للنشر على تفاصيل الحدث الأمني.

وفي وقت سابق، نشرت "كتائب شهداء الأقصى" لقطات مصورة عن استهداف تجمع للجيش الإسرائيلي بقذائف الهاون في مدينة خان يونس بغزة.

وقالت في بيان "قصفنا تجمعا لجنود وآليات العدو الصهيوني المتوغلة في منطقة السطر الغربي شمال مدينة خان يونس بقذائف الهاون عيار "60" النظامي، كما قصفنا تموضعا لجنود وآليات العدو الصهيوني المتوغلة محيط شارع 5 شمال مدينة خانيونس بقذائف الهاون عيار "60" النظامي".

وكانت الكتائب قد عرضت في وقت سابق مشاهد من قصف مستوطنة "كيسوفيم" في غلاف غزة برشقة صاروخية قصيرة المدى.