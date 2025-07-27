5 قتلى من عائلة واحدة في قصف إسرائيلي استهدف خيمة نازحين غرب خان يونس

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ نقلا عن مراسل روسیا الیوم فإن جميع القتلى الخمسة ينتمون لعائلة العمور.

كما قصفت القوات الإسرائيلية خيمة نازحين في منطقة البركة جنوبي دير البلح، ما أدى إلى سقوط 4 قتلى.

وأشار المراسل إلى أن القوات الإسرائيلية شنت منذ فجر اليوم سلسلة هجمات استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، بينهم أطفال ونساء.

وتركزت الغارات والقصف المدفعي على مدينة خان يونس جنوب القطاع، حيث استهدفت منطقة السطر الغربي وحي الأمل ومنطقة أصداء، وفي تطور آخر، قتل 9 فلسطينيين قرب شاحنات المساعدات جنوب خان يونس.

كما استهدفت الزوارق الإسرائيلية شاطئ منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، في حين شنت الطائرات الحربية غارات على المناطق الشرقية للمدينة، وسط استمرار القصف المدفعي والجوي.

من جهته، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن "عمليات الإنزال الجوي للمساعدات إلى غزة مهينة وغير كافية"، مطالبا بفتح الممرات البرية لإدخال الإمدادات الإنسانية بشكل عاجل.