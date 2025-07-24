موسوي: علينا أن نكون قادرين على خوض المعركة في أوقات الحاجة كما فعل سيد الشهداء

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ اكد قائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري العميد السيد مجيد موسوي انه علينا أن نکون مستعدين لأي ظروف.

وقال العميد السيد مجيد موسوي في مقابلة تلفزيونية: "إن ثقافة الشجاعة والنضال التي تركها الشهداء العظام، وخاصة الشهيد امير علي حاجي زاده والشهيد محمود باقري، في هذه المجموعة (القوة الجوفضائية)، تتجلى اليوم في مختلف الساحات".

وأكد أننا سنواصل مسؤوليتنا العظيمة في حماية الثورة الإسلامية حتى النفس الاخير، وأضاف: لدينا رؤية حضارية لهذه الثورة؛ ثورة تُمهد لظهور إمام العصر (عجل الله تعالى ظهوره الشريف). بالتأكيد، بقدر ما نستطيع وبالخطوات التي قطعناها على درب الشهداء، سيستمر هذا المسار المجيد بقيادة قائد الثورة الاسلامية".

وأضاف قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري: "لكلٍّ منا رسالة ومسؤولية، وقد أظهر شعبنا عظمته في الدفاع عن وطنه وأرضه ونظامه الإسلامي".

وأكد أن علينا جميعًا أدوارًا ومسؤولياتٍ يجب أن نقبلها ونكون قادرين على تنفيذها في أي لحظة، وقال: "أننا اليوم يجب أن نرى هذه الساحة وكأن البلاد عاشوراءً مُكررة، لذا يجب أن نكون مستعدين لأى ظروف".

وأكد قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري ضرورة "الاستعداد لأي ظرف، والأهم من ذلك، إدراك مسؤوليتنا في هذا المجال على أكمل وجه"، وتابع: "علينا أن نكون قادرين على خوض غمار المعركة في أوقات الحاجة، كما فعل سيد الشهداء".

وقال: "يسير بلدنا اليوم على درب شهداء عظماء، أمثال الشهيد حاجي زاده، والشهيد سلامي، والشهيد رشيد، والشهيد محمد باقري، وغيرهم من الشهداء الأبرار. أما الباقون على هذا الدرب، فعليهم مسؤولية كبيرة، ليجاهدوا في هذه الساحة، ليشملهم إن شاء الله، دعاء الخير الالهي ودعاء الشهداء".

..................

انتهى / 232