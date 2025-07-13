  1. الرئيسية
الصحة في غزة تعلن مقتل 61 شخصا وإصابة 231 آخرين بقصف إسرائيلي في آخر 24 ساعة

13 يوليو 2025 - 16:39
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل أكثر من 60 شخصا وإصابة 231 خلال الـ 24 ساعة الماضية في القصف الإسرائيلي الذي استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قالت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد "الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة": "وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 61 شهيدا و231 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأشار التقرير إلى أنه "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة".

وبحسب الوزارة "ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 57823 شهيدا و137887 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023"، مشيرة إلى أن "حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم بلغت7261 شهيدا و25846 إصابة".

وأضافت الوزارة: "بلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 6 شهداء وأكثر من 20 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 788 شهيدا وأكثر من 5199 إصابة".

