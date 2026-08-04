شبكة الاعلام العراقي تنقل احداث الزيارات الاربعينية من ارض كربلاء الى العالم

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ كثيرة هي القنوات الفضائية التي تسهم بنقل وقائع واحداث الزيارة الاربعينية المليونية كل عام لكن شبكة الاعلام العراقي انفردت بتطوير عملها عاما بعد آخر حتى وصلت الى نصب (4) مواقع للتصوير وحزمة من المراسلين والمصورين والفنيين والمخرجين ومتخصصي المونتاج والاعلام الرقمي تربط بين النقل من الميدان وستوديوهات الشبكة في بغداد ليبث للعالم احداث اكبر تجمع بشري في العالم عبر خمسة اقمار صناعية برجال ونساء تخطوا عمل خلايا النحل ليربطوا الليل بالنهار ويضعوا مشاهدي قنواتهم في العراق والعالم داخل ما يجري في كربلاء الشهادة حيث مسيرة عودة السبايا واربعينية الامام الحسين (ع).