اللجنة العليا: متابعة دقيقة لمراسم التشييع الشعبي للشهيد الإمام السيد الخامنئي في النجف الأشرف

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أكد المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا لمراسم تشييع الجثمان الطاهر للشهيد آية الله العظمى السيد علي الحسيني الخامنئي (قدس سره)، الفريق سعد معن، أن اللجنة تتابع بشكل دقيق وميداني تفاصيل مراسم التشييع الشعبي الجارية في مدينة النجف الأشرف.

وانطلقت صباح اليوم الأربعاء، مراسم التشييع الشعبي للجثمان الطاهر لقائد الثورة الاسلامية الشهيد الراحل آية الله العظمى السيد علي الحسيني الخامنئي، في مدينة النجف الأشرف، وذلك وسط حضور جماهيري واسع وتواجد مكثف للمواطنين الذين توافدوا من مختلف المناطق للمشاركة في وداع شهيد الأمة الاسلامية الراحل.

وكانت النجف الأشرف قد شهدت مساء أمس الثلاثاء، مراسم الاستقبال الرسمي للجثمان الطاهر، بحضور رئيس مجلس الوزراء السيد علي فالح الزيدي، والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان والوفد المرافق له.

كما شاركت في المراسم الرسمية فعاليات سياسية ودينية وعشائرية عراقية بارزة، في مشهد يعكس حجم التنسيق المشترك بين بغداد وطهران لإقامة هذه المراسم في العتبات المقدسة.

يُذكر أن هذه الفعاليات تأتي ضمن سلسلة المراسم التأبينية التي أقيمت في إيران والعراق، حيث تُعد المحطة العراقية جزءاً جوهرياً من برنامج التشييع قبل نقل الجثمان إلى مدينة مشهد في إيران ليوارى الثرى هناك.

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