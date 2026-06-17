رئيس جمعية الإمام المنتظر العالمية يدعو الى اقامة برنامج توديع لشهيد الأمة في بعلبك اللبنانية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ تلبية للشعار الذي أطلقه الامام القائد سماحة السيد مجتبى الحسيني الخامنئي المُفدى بمناسبة تشييع إمام الأمة شهيدنا المقدس الخامنئي العظيم "قوموا لله" وحيث ان هذه الدعوة تتخطى الحدود وأكثر مَن يُعنى بها الذين بذلوا أغلى المهج عشقاً وولهاً لهذا الخط المحمدي الأصيل الذي خطّه الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه وكان نعم الخلف الإمام الخامنئيّ "قدس الله انفاسهما الذكية" أعني وعلى وجه الخصوص ابناء الثورة الإسلامية في لبنان فكان من الواجب عليّ ان ألفِت عناية المعنيين بالمراسم لإدارج بلد المقاومة في برنامج التوديع وأقترح ان يكون في مقام السيدة خولة بنت الإمام الحسين "عليهم السلام" في مدينة التأسيس والإنطلاقة الأولى للمقاومة "بعلبك" مدينة سيد شهداء المقاومه الإسلامية السيد عباس الموسوي والتي ترعرعَ فيها شهيدنا الأقدس السيد حسن نصر الله وإنه لأمر جلل فلا تجعلوا غصة في قلوب أهل الإباء والتضحية إن حرموا توديع أباهم الذي كانوا يتوقون للقائه ويستمدون منه القوة والعزيمة ويستلهمون من روحيته التضحية والإباء وهم ممن قاموا لله ولبوا النداء.. لتثمر هذه الدماء الذكية نصر مؤذر..

سائلاً العلي القدير أن يمن علينا بالفرج القريب على يدي الإمام الأعظم "روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء" ويسدد قائدنا وسيدنا الإمام السيد مجتبى الحسيني الخامنئي "دام نصره" وليّ الدم للأخذ بالثائر وللكرام تحية وسلام..

خادمكم

رئيس جمعية الإمام المنتظر العالمية حبيب الله بلوق

مشهد المقدسة فجر يوم الأربعاء ٢ محرم ١٤٤٨ هجرى